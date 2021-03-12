ВОЗ внесла вакцину Johnson&Johnson в список рекомендованных для экстренного применения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J), компании Janssen-Cilag, в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам.
Вакцина от Johnson & Johnson стала первой одноразовой вакциной, внесенных в перечень рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.
Ранее ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в нескольких странах ЕС из-за предположительных тяжелых побочных эффектов. Организация немедленно объявит о результатах проверки, как только появится полное понимание произошедшего.
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