ВОЗ внесла вакцину Johnson&Johnson в список рекомендованных для экстренного применения

Фото: ТАСС/Zuma

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J), компании Janssen-Cilag, в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам.

Вакцина от Johnson & Johnson стала первой одноразовой вакциной, внесенных в перечень рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.

Ранее ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в нескольких странах ЕС из-за предположительных тяжелых побочных эффектов. Организация немедленно объявит о результатах проверки, как только появится полное понимание произошедшего.