В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса

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На тяжесть заболевания коронавирусом не влияют новые штаммы инфекции, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он подчеркнул, что дети заболевают COVID-19 реже и переносят его легче, чем взрослые. В среднем число зараженных детей варьируется от 8 до 10 процентов, постепенно увеличиваясь с семилетнего возраста. Наиболее часто заболевают подростки в возрасте от 13 до 15 лет.

"Выявленные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости. Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы также не влияют – ни у детей, ни у взрослых", – приводит слова Горелова РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса.

Тем не менее она указала, что окончательные выводы, в частности в отношении "британского" варианта инфекции, пока не сформулированы, ученые продолжают анализировать ситуацию.

