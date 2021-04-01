На заводе Johnson&Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины от COVID-19

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На заводе американской компании Johnson&Johnson в Балтиморе, штате Мэриленд, испортили 15 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Вакцину повредили из-за ошибки при смешивании ингредиентов препарата. Причиной стал человеческий фактор. В связи с инцидентом в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводят проверку.

Отмечается, что дозы, которые сейчас используются на заводе, произвели в Нидерландах, поэтому ошибка приведет к задержке поставок в США.

В Johnson&Johnson официально признали ошибку. Ожидается, что инцидент больно ударит по репутации компании – она должна была помочь ускорить темпы вакцинации в США, так как препарат предполагает только одну инъекцию.

Ранее ВОЗ внесла вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson&Johnson (J&J), компании Janssen-Cilag, в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования.

Вакцина от Johnson & Johnson стала первой одноразовой вакциной, внесенной в перечень рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.