В США два центра вакцинации приостановили применение препарата Johnson&Johnson – СМИ

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В США временно закрыли два центра вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом от компании Johnson&Johnson, сообщает телеканал CBS.

По его сведениям, 7 апреля в штате Колорадо 11 человек сразу после прививки Johnson & Johnson почувствовали головокружение или тошноту. 8 апреля у нескольких человек были аналогичные симптомы уже в Северной Каролине.

"На данном этапе у нас нет причины считать, что с самой вакциной что-то не так. Это временная приостановка использования вакцины одного производителя, чтобы мы смогли провести расследование", – приводит CBS слова представителя Centura Health.

Ранее ВОЗ внесла вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson&Johnson (J&J) компании Janssen-Cilag в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования.

Вакцина от Johnson&Johnson стала первой вакциной, которая вводится однократно, внесенной в перечень рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.