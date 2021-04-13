В США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson&Johnson

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Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендуют приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. Такая информация появилась на странице FDA в Twitter.

"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности", – отмечается в сообщении.

В ближайшее время специалистам предстоит выяснить, есть ли взаимосвязь между вакцинацией препаратом Johnson&Johnson и образованием тромбов.

Ранее в Соединенных Штатах применение препарата Johnson&Johnson приостановили в двух центрах вакцинации. Тогда сразу после прививки несколько человек почувствовали головокружение и тошноту.

Перед случившимся ВОЗ включила вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson&Johnson компании Janssen-Cilag в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования.

Вакцина от Johnson&Johnson стала первой вакциной, которая вводится однократно, внесенной в перечень рекомендуемых для экстренного использования. В ВОЗ уточнили, что после многочисленных испытаний вакцина показала себя очень эффективной для пожилых людей.