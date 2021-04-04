В США прекратили производство вакцины AstraZeneca – СМИ

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В США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как уточняется, причиной данного решения стала ошибка при изготовлении препарата Johnson & Johnson. Предприятие Emergent BioSolution, которое также сотрудничает с AstraZeneca, допустила смешение ингредиентов двух вакцин.

В результате инцидента регулирующие органы были вынуждены отложить авторизацию производственных линий завода. Теперь AstraZeneca будет искать альтернативное место производства, в Балтиморе же останется только линия изготовления Johnson & Johnson.

Ранее некоторые страны Европы приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. В ходе прививочной кампании у ряда пациентов был выявлен тромбоз.

