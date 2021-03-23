ЕС намерен прибегнуть к юридическим действиям против AstraZeneca

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Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к юридическим действиям против AstraZeneca за недопоставку вакцины. Об этом сообщает ТАСС.

"Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена, при этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации", – сказал Шефчович.

Он отметил, что в связи с этим ЕС намерен применить ряд мер против компании вплоть до ограничения экспорта вакцины.

Ранее в ВОЗ опровергли информацию о том, что после применения AstraZeneca у пациентов возникают тромбы. В консультативном комитете по безопасности вакцин заявили, что польза данной вакцины превышает возможные риски.

