В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

19:35
Фото: AP Photo/Alastair Grant
В Германии зарегистрировали 13 случаев появления тромбоза после вакцинации против COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, три человека скончались. Об этом заявили в Институте имени Пауля Эрлиха.
Ранее немецкие СМИ, ссылаясь на Минздрав ФРГ, сообщили о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет, которые пострадали после прививки. По их данным, трое из них умерли.
"Я могу подтвердить эту информацию", – приводит сообщение представителя медицинского регулятора РИА Новости.
Ранее Минздрав Германии объявил о приостановлении использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Там подчеркнули, что препарат нуждается в проведении дополнительных исследований относительно возможных побочных эффектов у пациентов.
Всего от применения препарата отказались около 20 европейских стран, включая Австрию, Швецию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca для вакцинации. По мнению специалистов, плюсы от продолжения использования препарата превышают возможные риски. Эксперты также считают, что нет доказательств связи побочных эффектов, о которых говорили в ряде стран, с самим препаратом.
Некоторые страны приостановили использование AstraZeneca
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