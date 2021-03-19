ВОЗ не нашла связи между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca

19 марта, 19:33
Фото: AP Photo/Bob Edme
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не выявили связи между возникновением тромбов и прививкой препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.
В консультативном комитете по безопасности вакцин заявили, что польза данной вакцины превышает возможные риски.
"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", – говорится в документе.
Ранее ВОЗ уже утверждала, что плюсы от использования вакцины AstraZeneca превышают возможные риски, и рекомендовала продолжить использование препарата для вакцинации.
Безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca также подтвердил комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА. Исполнительный директор ЕМА Эмер Кук подчеркнула, что на данный момент нет доказательств связи осложнений с препаратом, однако изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться.
До этого от применения вакцины от AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов от препарата. Также использование вакцины приостановили 17 западных стран, включая Германию, Австрию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства.
Новости мира: регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной
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