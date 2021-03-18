Германия с 19 марта возобновит применение вакцины от AstraZeneca

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Глава Минздрава Германии Йенс Шпан объявил о возобновлении использования вакцины против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca с пятницы, 19 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"Наша общая цель – цель всех 16 федеральных земель – чтобы уже завтра в течение дня начать прививать (препаратом – прим.) AstraZeneca", – сказал он.

Ранее безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca подтвердил комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА. Исполнительный директор ЕМА Эмер Кук подчеркнула, что на данный момент нет доказательств связи осложнений с препаратом. Она добавила, что изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться, так как категорически исключить такой возможной связи все же нельзя.

До этого от применения вакцины AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов от препарата. Также применение препарата накануне приостановили в Литве.

Также от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Сообщалось, что эстонские медики выявили более 500 побочных эффектов от вакцины.