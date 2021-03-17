Литва приостановила применение вакцины AstraZeneca

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В Литве приостановили применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арунас Дулькис.
На пресс-конференции министр заявил, что получил соответствующую рекомендацию от Государственной службы по контролю над лекарствами.
"Служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендует остановить вакцинацию <...> (препаратом. – Прим. Ред.) AstraZeneca", – передает ТАСС слова Дулькиса.
Ранее от применения вакцины от AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов от препарата.
До этого от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Сообщалось, что эстонские медики выявили более 500 побочных эффектов от вакцины.
От вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран
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