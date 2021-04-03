Еще два человека скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca во Франции

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще два человека скончались после прививки препаратом AstraZeneca во Франции. Об этом информирует сайт Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).
Сообщается, что с 19 по 25 марта во Франции зафиксировали три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca. Два пациента впоследствии скончались.
Причиной смерти привившихся стал атипичный тромбоз глубоких вен. По мнению специалистов, недуг может быть связан с дефицитом тромбоцитов в крови или нарушением коагуляции.
Всего с начала вакцинации населения во Франции было отмечено 12 случаев тромбозов. Скончались 4 человека.
Вакцина AstraZeneca вызывала подобные побочные действия и в других странах. В частности, в Германии после вакцинации против COVID-19 зарегистрировали 13 случаев появления тромбоза у людей в возрасте от 20 до 63 лет. Трое из них умерли.
Также после прививки препаратом AstraZeneca впала в кому и позже скончалась 27-летняя медсестра в Грузии. Минздрав страны заявил, что у нее случился анафилактический шок. Кроме того, две смерти после применения вакцины зафиксировали в Дании.
В связи с этим применение вакцины AstraZeneca было приостановлено в 17 странах, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Испанию и другие. В самой фармацевтической компании сообщили, что не нашли связи с повышенным риском возникновения тромбов от лекарства.
После расследования комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА подтвердил безопасность и эффективность препарата AstraZeneca. Однако в комитете отмечали, что изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться.
Европа приостанавливает использование вакцины от AstraZeneca
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