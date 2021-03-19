В Грузии скончалась медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca

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В Грузии скончалась медсестра Меги Бакрадзе, которая впала в кому после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что у 27-летней девушки остановилось сердце. Накануне глава минздрава страны Екатерина Талаквадзе рассказала, что у пациентки развился анафилактический шок. Вместе с тем она заявила, что прививки вакциной AstraZeneca в Грузии продолжатся.

Ранее сообщалось, что в Германии зарегистрировали 13 случаев появления тромбоза после вакцинации против COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, три человека скончались.

Как известно, от применения препарата отказались около 20 европейских стран, включая Австрию, Швецию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства.

