Главный санитарный врач Украины заразился коронавирусом после вакцинации

18:28
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился COVID-19 спустя 12 дней после прививки вакциной от AstraZeneca. Об этом пишет "Газета.ру".
"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день", – сообщил Ляшко.
По его словам, прививка должна помочь легче перенести коронавирус. Отмечается, что Ляшко находится на больничном.
Ранее Австрия приостановила использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.
Решение Вены поддержали Болгария, Дания, Италия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург и Демократическая Республика Конго (ДРК). Позднее к ним присоединились Нидерланды и Германия.
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