Дания приостановила использование вакцины от AstraZeneca

14:51
Фото: ТАСС/Bodo Schackow/dpa/picture-alliance
Использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в Дании временно прекращено. Об этом сообщило датское управление здравоохранения.
Причиной решения стали сообщения о возможном образовании тромбов после прививок. По предварительным данным, паузу в применении вакцины в стране взяли на две недели.
"Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", – приводит РИА Новости слова директора ведомства Сёрена Брострёма.
Он также добавил, что в стране в настоящее время ведется крупная кампания по вакцинации.
"Сейчас нам нужны все вакцины, которые мы можем получить. Поэтому решение о приостановке использования этой вакцины совсем непростое", – добавил Брострём.
Ранее власти Австрии приняли решение приостановить использование партии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Перед этим 49-летняя гражданка Австрии получила прививку и позже скончалась после тяжелых нарушений свертываемости крови. Еще одна вакцинированная пациентка в возрасте 39 лет пострадала от тромбоэмболии легочной артерии, но уже выздоравливает.
В Италии начали использовать вакцину AstraZeneca
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