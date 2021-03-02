Зеленский привился против коронавируса вакциной Covishield

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса препаратом Covishield, который разработала англо-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину", – написал он.

Глава государства также добавил, что благодаря вакцине можно будет снова жить без ограничений.

Украина одной из последних стран в Европе приступила к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В рамках первого этапа планируется привить от COVID-19 свыше 7 тысяч человек. Первым в стране от COVID-19 привился врач-реаниматолог.