Украина продлила карантин до 30 апреля

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Общегосударственный карантин на Украине продлили до 30 апреля в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания кабмина.

"Мы предлагаем продлить по территории Украины сроки действия карантина до 30 апреля 2021 года", – подчеркнул он.

В проекте постановления говорится, что страна также возвращается к адаптивной модели карантина. Речь идет об ограничениях в регионах в зависимости от эпидемической ситуации.

Ранее на Украине действовал жесткий карантин. Запрещалась работа торговых центров, учреждений сферы бытового обслуживания, культуры и спортивных организаций. Точки общественного питания могли обслуживать клиентов только навынос.