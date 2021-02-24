На Украине началась вакцинация от коронавируса

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Украина одной из последних стран в Европе приступила к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В рамках первого этапа планируется привить от COVID-19 свыше 7 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Черкасской области Александра Скичко.

Первым в стране от COVID-19 привился врач-реаниматолог.

"У нас есть первый вакцинированный", – сказал Скичко, уточнив, что медика привили поступившей из Индии вакциной Covishield. Данный препарат был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca.

Процесс регистрации препарата был завершен 22 февраля.

Как отметил Скичко, Черкасская область является первым украинским регионом, куда доставлена вакцина от COVID-19. По его словам, там полностью готовы к вакцинации жителей.

Ранее Украина продлила карантин из-за коронавируса до 30 апреля. Речь идет об ограничениях в регионах в зависимости от эпидемической ситуации.