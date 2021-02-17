Врач заявил о риске тяжелого течения COVID-19 у переболевших бессимптомно

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала Москва 24 рассказал, что люди, которые перенесли коронавирус бессимптомно, могут повторно заболеть им в более тяжелой форме.
"Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая", – рассказал он.
Специалист также спрогнозировал появление новых штаммов вируса в России примерно через два месяца. Учитывая эти факторы, Тимаков рекомендовал не отменять масочный режим в общественных местах.
"Еще пока большая часть людей очень восприимчива к коронавирусу. У нас еще нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, поэтому отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным", – пояснил он.
Ранее инфекционист объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации от COVID-19. По словам главного врача "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, причиной может стать неподходящее лабораторное исследование.
В России за последние сутки выявили 12 828 новых случаев коронавируса. В Москве за это время подтвердились 1 282 случая, при этом были госпитализированы 715 человек. Вылечились от коронавируса в столице еще 2 243 пациента.
В Москве за сутки выявили 1 282 заразившихся коронавирусом
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