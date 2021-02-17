Инфекционист объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации от COVID-19

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Неправильно выбранное лабораторное исследование может стать причиной отрицательного результата теста на наличие антител после прохождения вакцинации от COVID-19. Такое мнение высказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в интервью РИА Новости.

Специалист пояснил, что поствакцинальный тест выявляет антитела только к спайковому (S) антигену IgG.

"Все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела", – пояснил Поздняков.

При этом в структуре вируса SARS-CoV-2 имеются сразу несколько антигенов. Два из них – нуклеокапсидный и спайковый – вырабатывают наиболее сильный ответ иммунной системы человека. По этой причине наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов будет сигналом о приобретении иммунитета к COVID-19.

Врач отметил, что для выявления антител к каждому из антигенов используются два вида лабораторных тестов. У некоторых пациентов могут выработаться антитела только к спайковому антигену.

"У других пациентов – к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену", – сказал Поздняков.

Инфекционист порекомендовал до прививки сдавать IgG к обоим антигенам (N и S), а после полного курса вакцинации проводить тестирование только на антитела IgG к S-антигену.

Ранее инфекционист рассказал, когда снизится летальность от COVID-19 в Москве. Он пояснил, что высокий уровень смертности характерен для ситуации, когда наблюдается общее снижение заболеваемости.

За последние сутки в России выявили 13 233 новых случая коронавируса. При этом в Москве зафиксировали 1 409 случаев COVID-19.