Ученые рассказали, в какое время года маски особенно эффективны

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Группа американских ученых установила, что медицинские маски эффективно помогают бороться с вирусами в холодное время года. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Biophysical Journal.

Эксперты Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) заявили, что иммунная система эффективно противостоит вредителям благодаря тому, что маска позволяет дополнительно увлажнять вдыхаемый человеком воздух.

"Мы обнаружили, что маски для лица сильно увеличивают влажность вдыхаемого воздуха, и предполагаем, что именно гидратация дыхательных путей может быть причиной зафиксированного снижения тяжести заболевания у тех, кто носит маски", – объяснил соавтор исследования Эдриан Бакс.

Он уточнил, что ранее отмечалось влияние высокого уровня влажности на тяжесть гриппа, и существует вероятность аналогичного механизма в случае COVID-19.

В своем исследовании ученые рассмотрели несколько видов масок. В контексте их эксперимента наибольшую эффективность продемонстрировало толстое хлопковое средство защиты. По словам ученых, благодаря такой маске увлажненность существенно повышалась.

По мнению заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, отказываться от масок в РФ пока нецелесообразно. По его словам, важным условием для снятия такого требования является иммунизация не менее 60% населения от коронавируса.

