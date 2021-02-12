В Норвегии для защиты от COVID-19 рекомендуют надевать на лицо сразу две маски

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Специалисты системы здравоохранения Норвегии рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению сразу двух масок для защиты от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телерадиокомпанию NRK.

"Американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Как уточняется, помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад ознакомился с результатами исследования и пришел к выводу, что этот метод может быть эффективен.

"Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", – сказал он.

По его словам, маски, которые носят обычные граждане, не такие герметичные, как те, которые использует медперсонал.

9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на территории региона с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Такому же решению последовали и в Чечне. Об этом объявил глава республики Рамзан Кадыров.

Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не отменяется правило об обязательном ношении масок. Несмотря на то что ежесуточный уровень заболеваемости COVID-19 снижается, в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев, что является серьезным показателем, уточнила она.

