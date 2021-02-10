В Роспотребнадзоре призвали продолжать носить маски

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Все граждане России должны продолжать носить маски, это требование не отменяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так", – заявила Попова в эфире канала "Россия 1".
Несмотря на то что ежесуточный уровень заболеваемости COVID-19 снижается, в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев, что является серьезным показателем, отметила она.
10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но сохранится рекомендация носить их. Решение о снятии ограничений приняли на основании изучения эпидемиологической обстановки на территории региона.
Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с пятницы масочный режим в регионе носит рекомендательный характер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такие решения, заявил, что власти регионов таким образом реализуют свои особые полномочия, исходят из того, как обстоит дело на местах.
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