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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что в 2021 году люди смогут снять маски.

"Надежда есть, и она основывается на том, что многие из нас научились жить с вирусом, а также мы прививаемся", – сказала она в интервью Первому каналу.

Попова также добавила, что примерно у 20–25% россиян выработались антитела к коронавирусу. Но, по ее мнению, прививку должны сделать все, кто еще не переболел.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19. Как рассказал замдиректора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, стабилизация ситуации с коронавирусом может продлиться около двух месяцев, затем заболеваемость начнет снижаться.