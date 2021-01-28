Врач перечислил профессии с высоким риском смертности от коронавируса

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Москвой 24 назвал пять сфер деятельности с самым высоким риском заболевания и тяжелого течения коронавируса. Он также объяснил, с чем связана вероятность летального исхода из-за инфекции у людей определенных профессий.

Ранее ученые Калифорнийского университета назвали профессии, у которых самый высокий риск смертности от COVID-19. Среди перечисленных оказались медики, работники пищевой промышленности и сельского хозяйства, служащие транспорта и логистики, а также рабочие на производстве.

"Тут все достаточно просто: чем больше контактов в данной профессии, тем выше риск. Причем больше контактов именно с зараженными и больными. На сегодня мы знаем точно: чем больше вирусных частиц одномоментно проникло в организм, то есть чем выше доза, тем быстрее, тяжелее будет заболевание", – объяснил Водовозов.

Поэтому, по его словам, логично, что врачи в первую очередь находятся в группе риска.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории Соответственно, следующими окажутся работники всех лабораторий, которым сейчас разрешено брать анализы. Это не те работники, которые постоянно находятся в "красной зоне", но они контактируют с биологическим материалом.

Следующая группа риска – это учителя, отмечает Водовозов. "У нас все школы вернулись на очное обучение. И в том случае, если встречается коронавирус, подтвержденный у кого-то, класс уводят на карантин. Но проблема в том, что дети некоторое время еще ходят в школу и заражают не только сверстников, но и учителей", – объяснил врач.

По его словам, дальше идут граждане, которые по профессии контактируют с большим потоком людей.

"И это действительно транспорт, причем такой, где люди соприкасаются непосредственно с водителем. Например, машинист метро и пилот самолета с пассажирами не контактируют, а вот водители трамвая, маршрутки или автобуса – у них риск повыше, хотя для них и предприняли меры дополнительной защиты", – рассказал специалист.

Наконец последними в этом списке врач назвал работников социальных служб и различных сервисов, которые напрямую сталкиваются с людьми. "Это продавцы, парикмахеры и так далее. Все они контактируют не только с людьми достоверно здоровыми, но и с теми, кто находится в конце инкубационного периода, когда человек еще не знает, что заболел, и ведет активную жизнь", – отметил Водовозов.

Он также подчеркнул, что у перечисленных профессий высокий риск летального исхода из-за COVID-19 именно потому, что они "могут получить высокую дозу вируса" во время работы.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 2 208 пациентов. В Москве выявили 2 897 новых случаев.

При это за сутки вылечились 26 775 человек, 575 пациентов умерли с подтвержденным COVID-19.