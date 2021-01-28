Воробьев рассказал, когда в Подмосковье отменят ограничения по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, отменят в тот момент, когда в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

"Что касается ограничений, по сути, они все сняты – бары, дискотеки… Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", – сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

12 января в Московской области отменили рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. При этом до 6 февраля будут заблокированы проездные студентов вузов и колледжей. Для них пока продлен дистанционный формат обучения.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья, которые прошли вакцинацию от COVID-19, получат электронные сертификаты в виде QR-кода.