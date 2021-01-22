Сделавшие прививку от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электронные сертификаты в виде QR-кода получат прошедшие вакцинацию от COVID-19 жители Подмосковья. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

"Электронный сертификат, (выдаваемый. – Прим. Ред.) после второй прививки, это QR-код", – пояснил Воробьев.

Глава Подмосковья заявил, что со следующей недели заработает специальный ресурс, одной из функций которого будет напоминание о необходимости сделать вторую прививку. Оповещать граждан планируется с помощью SMS-сообщений.

"Если не забыл – хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна", – сказал Воробьев.

Губернатор пояснил, что электронный сертификат будет подтверждать прохождение вакцинации от COVID-19. Он может пригодиться, чтобы не попасть под ограничения.

"Может быть, это будет в будущем интегрировано и в европейскую систему, если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно", – отметил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье планируется привить от коронавируса свыше 50% жителей. При этом вакцинация доступна гражданам всех регионов.

Для прохождения процедуры не обязательно иметь при себе полис ОМС. Запись на вакцинацию проводится онлайн, по телефону и очно. По актуальным данным, в регионе привито уже 40 тысяч человек.

"(Пункты вакцинации. – Прим. Ред.) выставились <...> в больших торговых центрах", – добавил губернатор.

Ранее пункт вакцинации от коронавируса открыли в ТЦ "Мега Химки". Планировалось, что процедуру там будут проходить порядка 50 человек в день.

12 января в Московской области отменили рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. При этом до 6 февраля будут заблокированы проездные студенты вузов и колледжей. Для них продлен дистанционный формат обучения.