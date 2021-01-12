В Подмосковье отменили рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области отменили рекомендательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора Подмосковья.

"В абзаце первом пункта 5 (1) слова в период со 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) исключить (о рекомендации соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет. – Прим. ред.)", - говорится в документе.

При этом проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. До этого же времени продлен удаленный формат обучения для студентов высших учебных заведений.

Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся COVID-19 в России. Всего в регионе выявлено 170 807 случаев заражения, выздоровел 129 621 человек, умерли 3 137.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.

