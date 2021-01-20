Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Пункт вакцинации от коронавируса откроют в ТЦ "Мега Химки", сообщается на сайте Минздрава Московской области.
Пункт заработает 21 января. В нем будут принимать пациентов без записи медработники Химкинской больницы ежедневно с 12:00 до 22:00. Планируется прививать не менее 50 человек в день. Пункт вакцинации будет расположен в Центре культуры на первом этаже.
"За день в нем планируется прививать не менее 50 человек. Также сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике. Запись организована по телефону 122, через портал "Госуслуг", а также в поликлинике", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мобильные прививочные пункты начинают работу в Подмосковье. Бесплатную вакцинацию смогут пройти лица старше 18 лет и не имеющие противопоказаний при наличии паспорта и полиса ОМС.
Глава ведомства Светлана Стригункова отметила важность обеспечения максимальной доступности для жителей Подмосковья. Она подчеркнула, что в вопросе массовой кампании по вакцинации формирование прививочных пунктов в торговых центрах.
"Многим жителям удобно совместить необходимые рутинные дела с заботой о своем здоровье. Такие пункты, включая Химки, уже развернуты в 9 муниципалитетах Подмосковья", – заявила Стригункова.
12 января в Московской области отменили рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. При этом до 6 февраля будут заблокированы проездные студенты вузов и колледжей. Для них продлен дистанционный формат обучения.
В Москве появились дополнительные возможности для бесплатной вакцинации от COVID-19
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