В Подмосковье открыли запись на вакцинацию для людей старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С понедельника, 28 декабря, в Подмосковье открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на вакцинацию против коронавируса. Электронное расписание кабинета вакцинации открыто для желающих получить вакцину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области планируется открытие 80 пунктов вакцинации от COVID-19.

Также глава региона отметил, что в Подмосковье не планируют проводить массовые новогодние мероприятия. По его словам, такая мера связана с распространением коронавируса.

Вместе с тем в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, разрешено посещать спортивные мероприятия, согласованные с Роспотребнадзором.