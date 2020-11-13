Воробьев заявил о планах открыть в Подмосковье около 80 пунктов вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московской области планируется открытие 80 пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Нарастает объем вакцины, и мы уже готовим пункты вакцинации, так как она должна храниться при температуре минус 18 градусов. Должны быть именно морозильники, а не холодильники и соответствующие специалисты. Сейчас мы готовим 64 пункта, будет их порядка 80", – сказал он.

Ранее Воробьев заявил, что в Подмосковье не планируют проводить массовые новогодние мероприятия. По его словам, такая мера связана с распространением коронавируса.

Также стало известно, что жители Подмосковья старше 65 лет должны будут находиться на домашнем режиме до 29 ноября из-за ситуации с COVID-19. Кроме того, с 11 ноября для перевозки медицинских бригад будет задействован автотранспорт учреждений соцобслуживания. Волонтеры смогут передвигаться бесплатно. Помимо этого, центры занятости населения и управления социальной защиты Подмосковья переходят на режим приема по предварительной записи.