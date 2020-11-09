Воробьев продлил домашний режим для жителей Подмосковья старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Подмосковья старше 65 лет должны будут находиться на домашнем режиме до 29 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается в его официальном Telegram-канале.

"В Московской области с 11 ноября по 29 ноября для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома. По 29 ноября для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 11 ноября для перевозки медицинских бригад будет задействован автотранспорт учреждений соцобслуживания. Волонтеры смогут передвигаться бесплатно.

Также центры занятости населения и управления социальной защиты Подмосковья переходят на режим приема по предварительной записи. Для граждан пожилого возраста и инвалидов будет временно приостановлена деятельность полустационарных отделений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье колледжи и вузы переведут на дистанционный формат обучения. Меры начнут действовать с 16 ноября.

Также власти Подмосковья решили снова открыть временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Он будет расположен в выставочном комплексе "Крокус Экспо".