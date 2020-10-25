В Московской области 45% пациентов с COVID-19 получают кислородную поддержку – Воробьев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Порядка 45% пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области подключены к аппаратам ИВЛ и получают кислородную поддержку. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Бытует мнение, что якобы вторая волна легче. Это не так. У нас и на ИВЛ люди лежат, и с кислородом – почти четыре тысячи", – сообщил Андрей Воробьев. По словам губернатора, 40-45% людей, у которых подтвердился COVID-19, пользуются кислородом.

Ранее в области вновь ввели ограничения из-за коронавируса. В ТЦ площадью более 5 тысяч квадратных метров теперь будут измерять температуру посетителям на входе.

За последние сутки в России выявили 16 710 новых случаев коронавируса. На Московскую область пришелся 491 случай.