В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

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Заболеваемость коронавирусом в России, скорее всего, выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что от подъема заболеваемости до максимального роста обычно проходит два инкубационных периода – 28 дней.

В этом смысле "все по своим местам расставит первая декада ноября", когда наступит стабилизация процесса, отметил специалист. "После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной", – указал Горелов.

Эксперт добавил, что пока в стране не проводится массовая вакцинация, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям и средствам индивидуальной защиты нет.

"Драконовские" меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения", – резюмировал он.

Кроме того, сотрудник Роспотребнадзора выразил мнение, что показатели статистики по новым выявленным случаям заражения не должны пугать, так как это было предсказуемо.

Горелов заключил, что о приостановлении распространения инфекции возможно будет говорить только тогда, когда коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70 процентов.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ранее сообщил, что усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах РФ.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 710, в Московской области – 472.