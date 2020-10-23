Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в мире

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Ситуация с распространением коронавируса в мире за последние недели значительно ухудшилась. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности <...> предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий", – подчеркнул эксперт.

По словам Мурашко, глобальное распространение коронавируса требует не только проявлять гибкость, но и оперативно совершенствовать существующие системы здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 41,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,128 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 480 646 случаев COVID-19, вылечился 1 119 251 человек, скончались 25 525.

Ранее министр здравоохранения объявил, что в ближайшее время будет работать на самоизоляции. Такое решение он принял после того, как коронавирус подтвердился у одного из членов его семьи.

