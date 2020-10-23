Мурашко предупредил об угрозе ранее не встречавшихся инфекций

Фото: министерство здравоохранения Российской Федерации

В своем выступлении на сессии "Глобальная трансформация систем здравоохранения в эпоху COVID-19" Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в ближайшем будущем можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми патогенами.

"С высокой долей вероятности можно ожидать каких-то новых вызовов, ранее не встречавшихся инфекций. Они могут быть вызваны неизвестными патогенами. Также возможен рост числа случаев известных инфекционных болезней и заболеваний, нехарактерных для их обычных ареалов обитания из-за изменения климата", – пояснил он.

Министр сообщил о возможном снижении эффективности лечения инфекционных болезней и нарастании резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Он также упомянул о возрастании угрозы биотерроризма.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла одного из самых высоких охватов тестирования на коронавирус в мире. Он подчеркнул, что к настоящему моменту в обращение вышли 200 тест-систем для выявления коронавируса и определения антител, включая свыше 80 отечественного производства.