Мурашко предупредил об угрозе ранее не встречавшихся инфекций

Фото: министерство здравоохранения Российской Федерации
В своем выступлении на сессии "Глобальная трансформация систем здравоохранения в эпоху COVID-19" Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в ближайшем будущем можно ожидать новых вызовов, вызванных новыми патогенами.
"С высокой долей вероятности можно ожидать каких-то новых вызовов, ранее не встречавшихся инфекций. Они могут быть вызваны неизвестными патогенами. Также возможен рост числа случаев известных инфекционных болезней и заболеваний, нехарактерных для их обычных ареалов обитания из-за изменения климата", – пояснил он.
Министр сообщил о возможном снижении эффективности лечения инфекционных болезней и нарастании резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Он также упомянул о возрастании угрозы биотерроризма.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла одного из самых высоких охватов тестирования на коронавирус в мире. Он подчеркнул, что к настоящему моменту в обращение вышли 200 тест-систем для выявления коронавируса и определения антител, включая свыше 80 отечественного производства.
Медики назвали последствия COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: