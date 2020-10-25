В России выявили 16 710 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов
За последние сутки в России выявили 16 710 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 4 456 человек.
COVID-19 зарегистрировали во всех 84 регионах страны. На Москву пришлось 4 455 случаев, на Санкт-Петербург – 709, на Московскую область – 491, на Нижегородскую область – 396, на Ростовскую область – 306, на Архангельскую область – 286, на Свердловскую область – 276, на Красноярский край – 271, на Воронежскую область – 269, на Крым – 255, на Забайкальский край – 236.
В Бурятии зарегистрировали 215 новых пациентов, в Коми – 209, в Иркутской области – 208, в Алтайском крае – 207, в Ульяновской области – 197, в Ханты-Мансийском АО – 195, в Волгоградской области – 193, в Республике Алтай – 192, в Мурманской, Саратовской и Омской областях – по 189, в Томской области – 187, на Ставрополье – 183, в Новосибирской области – 181, в Ямало-Ненецком АО и в Хабаровском крае – по 179.
Наименьшее количество зафиксировали в Ингушетии – 58, Северной Осетии – 55, Чувашии – 55, в Республике Марий Эл и Камчатском край – по 51, в Татарстане и Магаданской области – по 48, в Еврейской АО – 41, Чечне – 9 и Ненецком АО – 5.
Всего в России зарегистрировано 1 513 877 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются а Чукотке, в Чечне, Московской области, Чувашии, Дагестане и Татарстане.
За сутки в России скончались 229 человек, за весь период – 26 050 человек. Выписано за сутки 7 704 человека, всего выздоровели 1 138 522.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что в России заболеваемость коронавирусом выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года.
Горелов также отметил целесообразность санитарно-ограничительных мероприятий в стране. Он добавил, что до начала массовой вакцинации альтернативы им нет. По словам эксперта, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс.
В сентябре от коронавируса в Москве умерло на 21% больше человек, чем в августе
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