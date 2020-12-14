Жителям Подмосковья разрешили посещать спортивные мероприятия

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В Подмосковье с понедельника, 14 декабря, разрешено посещать спортивные мероприятия, согласованные с Роспотребнадзором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта Московской области Романа Терюшкова.

"Единственное правило: проведение каждого мероприятия необходимо согласовать с Роспотребнадзором. Конечно, само мероприятие должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора – социальная дистанция, масочный режим, термометрия. Все как обычно", – сообщил Терюшков.

Ранее власти Подмосковья продлили ограничения по коронавирусу до 12 января. Студенты вузов и колледжей продолжат обучение в дистанционном формате.

С 15 декабря жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, запись на прививку будет открыта для всех 92 пунктов вакцинации.

