Жителям Подмосковья разрешили посещать спортивные мероприятия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Подмосковье с понедельника, 14 декабря, разрешено посещать спортивные мероприятия, согласованные с Роспотребнадзором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта Московской области Романа Терюшкова.
"Единственное правило: проведение каждого мероприятия необходимо согласовать с Роспотребнадзором. Конечно, само мероприятие должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора – социальная дистанция, масочный режим, термометрия. Все как обычно", – сообщил Терюшков.
Ранее власти Подмосковья продлили ограничения по коронавирусу до 12 января. Студенты вузов и колледжей продолжат обучение в дистанционном формате.
С 15 декабря жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, запись на прививку будет открыта для всех 92 пунктов вакцинации.
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