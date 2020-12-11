Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Подмосковья продлили ограничения по коронавирусу до 12 января. Жителям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Также в области остаются заблокированы социальные карты для граждан старше 65 лет и проездные билеты. Студенты вузов и колледжей продолжат обучение в дистанционном формате.

Кроме того, до 20 декабря жителям Подмосковья запрещается посещать развлекательные учреждения с 23:00 до 6:00.

Из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева также следует, что жителям области предписано предоставлять отрицательный тест на коронавирус при посещении кафе и баров, а также гостиниц.

"В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) в гостиницах является обязательным проведение термометрии потребителей гостиничных услуг при размещении в гостинице, при входе в гостиницу в течение дня и в предприятиях общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела", – говорится в документе.

Ранее стало известно, что с 15 декабря жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, запись на прививку будет открыта для всех 92 пунктов вакцинации.

В России за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 4 600 (16,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришлось 7 215 случаев, на Московскую область – 1 370. Всего в России зарегистрировали 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

