Власти Подмосковья разъяснили, когда нужен отрицательный тест на COVID-19 в кафе

Фото: depositphotos
Наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для посетителей кафе и ресторанов Московской области нужно только на корпоративах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правительство региона.
"Нам важно, чтобы праздники не усугубили и без того сложную ситуацию, чтобы на инфекционных койках не появлялись новые пациенты", – говорится в сообщении администрации Подмосковья. Планируется, что заведения общепита можно будет посетить как раньше. При этом они должны будут соблюдать все антиковидные меры.
В ресторанах, кафе, барах области организовывать корпоративы и другие праздники, когда заведение закрывают на спецобслуживание, можно только при отрицательном тесте на коронавирус у посетителей. Речь идет о периоде с 31 декабря по 10 января.
Ранее власти Подмосковья продлили ограничения по коронавирусу до 12 января. Студенты вузов и колледжей продолжат обучение в дистанционном формате.
За последние сутки в России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. На Московскую область пришлось 1 370 случаев COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: