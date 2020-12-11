Власти Подмосковья разъяснили, когда нужен отрицательный тест на COVID-19 в кафе

Фото: depositphotos

Наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для посетителей кафе и ресторанов Московской области нужно только на корпоративах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правительство региона.

"Нам важно, чтобы праздники не усугубили и без того сложную ситуацию, чтобы на инфекционных койках не появлялись новые пациенты", – говорится в сообщении администрации Подмосковья. Планируется, что заведения общепита можно будет посетить как раньше. При этом они должны будут соблюдать все антиковидные меры.

В ресторанах, кафе, барах области организовывать корпоративы и другие праздники, когда заведение закрывают на спецобслуживание, можно только при отрицательном тесте на коронавирус у посетителей. Речь идет о периоде с 31 декабря по 10 января.

Ранее власти Подмосковья продлили ограничения по коронавирусу до 12 января. Студенты вузов и колледжей продолжат обучение в дистанционном формате.

За последние сутки в России выявили 28 585 новых случаев коронавируса. На Московскую область пришлось 1 370 случаев COVID-19.