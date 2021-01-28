В России выявили 19 138 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России за последние сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 2 208 пациентов.
В Москве выявили 2 897 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2 128, в Московской области – 939, в Нижегородской области – 469, в Воронежской области – 382, в Ростовской области – 375, в Свердловской области – 369.
Всего в РФ зарегистрировано 3 793 810 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Республике Хакасия, Москве, Магаданской области, Ингушетии, Дагестане, Псковской и Костромской областях.
За последние сутки в РФ умерли 575 пациентов с подтвержденным COVID-19. За весь период по России умерл 71 651 человек.
За прошедшие 24 часа в России от коронавируса вылечились 26 775 человек, а весь период пандемии – 3 229 258 человек.
Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Он предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.
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