Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению.
Старейший вирусолог России предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.
"Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца", – сказал академик РАН в беседе с URA.RU.
При этом он добавил, что окончательно пандемия закончится, когда 70–80 процентов людей проконтактируют с вирусом.
"А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все", – указал Ершов.
Он подчеркнул, что важную роль в победе над пандемией играют вакцины. Данные об эффективности массовой вакцинации появятся через несколько месяцев.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил, что заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте.
Также Горелов отметил, что уменьшение числа новых случаев COVID-19 в России произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых была низкая социальная активность.
В Москве выявили 1 837 новых случаев заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: