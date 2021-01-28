Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России

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Сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению.

Старейший вирусолог России предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.

"Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца", – сказал академик РАН в беседе с URA.RU.



При этом он добавил, что окончательно пандемия закончится, когда 70–80 процентов людей проконтактируют с вирусом.

"А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все", – указал Ершов.

Он подчеркнул, что важную роль в победе над пандемией играют вакцины. Данные об эффективности массовой вакцинации появятся через несколько месяцев.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил, что заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте.

Также Горелов отметил, что уменьшение числа новых случаев COVID-19 в России произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых была низкая социальная активность.