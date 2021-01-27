Определены профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19

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Ученые Калифорнийского университета назвали профессии, у которых самый высокий риск смертности от COVID-19, сообщает Medrxiv.

По словам специалистов, у медиков, которые регулярно контактируют с зараженными, вероятность летального исхода высокая. Она остается большой даже в возрастной группе до 45 лет.

Также ученые выяснили, что с марта по октябрь 2020 года уровень смертности для работников пищевой промышленности и сельского хозяйства вырос на 39%, среди служащих транспорта и логистики – на 28%, а среди рабочих на производстве – на 23%.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о заболеваемости коронавирусом среди детей. По его словам, чаще всего болеют подростки 13–15 лет, но почти в половине случаев болезнь протекает в легкой форме.