В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости CОVID-19 среди детей

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о заболеваемости коронавирусом среди детей.

По его словам, чаще всего болеют подростки 13–15 лет, но почти в половине случаев болезнь протекает в легкой форме. Он также добавил, что примерно 8–10% среди всей заболеваемости коронавирусом приходится на детей.

"Дети из всех возрастных групп болеют коронавирусом, но чаще всего он встречается начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13–15-летнего возраста", – пояснил он.

Горелов также считает, что принципиально не отличается число заболевших среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Также, согласно его данным, у 49,9% детей новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.

Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский допустил, что пандемия коронавируса может усилиться. Специалист подчеркнул, что в связи с этим нельзя отказываться от масок и перчаток, ношение которых необходимо до формирования иммунной прослойки населения.

При этом он выразил мнение, что частичное снятие ограничений не сыграет ключевой роли в развитии эпидемиологической обстановки.