В Роспотребнадзоре допустили усиление пандемии COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Роспотребнадзоре предупредили о возможных рисках в развитии ситуации с COVID-19. Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский допустил, что пандемия коронавируса может усилиться.

Специалист подчеркнул, что в связи с этим нельзя отказываться от масок и перчаток, ношение которых необходимо до формирования иммунной прослойки населения.

"Конечно, существует еще опасность того, что эпидемия вновь начнет усиливаться. Поэтому, конечно, основные мероприятия сохраняются", – сказал Покровский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом он выразил мнение, что частичное снятие ограничений не сыграет ключевой роли в развитии эпидемиологической обстановки.

В Москве с 27 января снимаются ограничения на работу предприятий общепита в ночное время. Кроме того, предписание для работодателей о переводе 30% работников на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

Ранее Сергей Собянин выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.