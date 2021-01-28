В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России стабилизация ситуации с COVID-19 может продлиться около двух месяцев, затем заболеваемость начнет снижаться, заявил замдиректора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. (...) Мы предполагаем, что фаза стабилизации продлится в течение примерно двух месяцев, затем можно ожидать постепенного снижения заболеваемости", – приводит слова Горелова "Интерфакс".
По его словам, на этот процесс влияет ряд факторов, в числе которых соблюдение мер предосторожности и снижение социальной активности населения.
Горелов подчеркнул, что вакцинация играет важную роль в стабилизации ситуации.
"Чтобы заболеваемость начала существенно снижаться, должно быть привито хотя бы 60 процентов взрослого непереболевшего населения. Пока этот уровень не будет достигнут, могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости", – сказал он.
В четверг Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в России. По его словам, принимаемые меры дают положительные результаты. Также президент отметил, что в РФ показатели по летальности в целом удовлетворительные в сравнении с другими странами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году.
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