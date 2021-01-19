В ВОЗ заявили о способности COVID-19 стать сезонной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием: это зависит от эффективности вакцинации. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью "Российской газете".
"Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус", – сказала Вуйнович.
Представитель ВОЗ выразила мнение, что при эффективной глобальной программе вакцинации возможный сценарий состоит в том, что COVID-19 станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году.
Она также сообщила, что россияне научились жить в условиях коронавируса. Попова заявила, что выработанные меры по борьбе с COVID-19 в России позволяют не думать о введении локдауна.
Россиян будут уведомлять о результатах тестирования на COVID-19 через портал госуслуг
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