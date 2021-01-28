Роспотребнадзор не фиксирует распространение "британского" штамма коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор пока не фиксирует распространение "британского" штамма коронавируса в России, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Чтобы понимать, циркулирует он в РФ или нет, мы сейчас проводим большое количество исследований, которые называются секвенированием. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим", – сказала Попова в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что большинство используемых в России тест-систем умеют выявлять различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе "южноафриканский" и "британский".
В частности, тест-система Роспотребнадзора умеет отличать вариантный вирус от немутантных форм. Мутации, которые характерны для "британского" штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", заметили в организации.
Глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси ранее сравнил распространение новых штаммов коронавируса со второй пандемией. Ученый добавил, что новые мутации вируса за последние несколько недель изменили общий расклад.
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