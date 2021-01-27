В России не обнаружены штаммы коронавируса из ЮАР и Японии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России не обнаружены южноафриканский и японский штаммы коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на задиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.
По его словам, в ведомстве четко следят за циркуляцией штаммов на территории России.
Штамм 501.V2, или B.1.351, впервые выявили в Южной Африке в октябре. Сейчас этодоминирующая форма вируса в ЮАР. Согласно предварительным исследованиям, этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, считается более заразным. При этом пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
В Японии также сообщили, что выявили новую мутацию COVID-19, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Ее обнаружили у четырех человек, прибывших в страну из Бразилии.
Ранее сообщалось, что большинство используемых в России тест-систем умеют выявлять различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе "южноафриканский" и "британский".
В Роспотребнадзоре уточнили, что несмотря на информацию ряда исследователей о риске повторного заражения "южноафриканским" штаммом, пока нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, подтверждающих такую версию.
Ученый сравнил распространение новых штаммов коронавируса со второй пандемией. Жан-Франсуа Дельфресси добавил, что новые мутации вируса за последние три недели изменили общий расклад.
Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с COVID-19 в школах после начала занятий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: