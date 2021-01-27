В России не обнаружены штаммы коронавируса из ЮАР и Японии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России не обнаружены южноафриканский и японский штаммы коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на задиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.

По его словам, в ведомстве четко следят за циркуляцией штаммов на территории России.

Штамм 501.V2, или B.1.351, впервые выявили в Южной Африке в октябре. Сейчас этодоминирующая форма вируса в ЮАР. Согласно предварительным исследованиям, этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, считается более заразным. При этом пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

В Японии также сообщили, что выявили новую мутацию COVID-19, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Ее обнаружили у четырех человек, прибывших в страну из Бразилии.

Ранее сообщалось, что большинство используемых в России тест-систем умеют выявлять различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе "южноафриканский" и "британский".

В Роспотребнадзоре уточнили, что несмотря на информацию ряда исследователей о риске повторного заражения "южноафриканским" штаммом, пока нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, подтверждающих такую версию.

Ученый сравнил распространение новых штаммов коронавируса со второй пандемией. Жан-Франсуа Дельфресси добавил, что новые мутации вируса за последние три недели изменили общий расклад.