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21:15

Власти Франции введут комендантский час с 16 января

за рубежом

Фото: AP Photo/Francois Mori

Власти Франции введут комендантский час с 16 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Жана Кастекса.

"Вирус продолжает стремительно распространяться по всей территории. <...> Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней", – сказал премьер-министр.

Кастекс также добавил, что с 18 января все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут перед вылетом сдать тест на коронавирус, затем повторить эту процедуру уже в самой стране, а после пройти обязательный недельный карантин.

Ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции вступил в силу на Украине. Решение правительства страны о введении новых мер было принято 9 декабря 2020 года. Известно, что ограничения продлятся до 24 января 2021 года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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